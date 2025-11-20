Владельцы первых частей Total War Warhammer получат доступ к "Бессмертным Империям" Total War Warhammer 3

Компания Creative Assembly объявила о масштабном шаге навстречу фанатам серии: 4 декабря владельцам Total War: Warhammer I или II бесплатно получат в библиотеку Total War: Warhammer III, открыв доступ к крупнейшей кампании в истории франшизы — "Бессмертные Империи".
"Бессмертные Империи" представляет собой гигантскую карту, объединяющую регионы всех трёх игр. Это настоящий колосс: 554 поселения, 278 стартовых фракций, десятки легендарных лордов и тысячи возможных сценариев развития кампании. Вместе с ней новые игроки получат также доступ к прологу The Lost God, который знакомит с фундаментом сюжета третьей части.
Даже если у новичков нет контента Warhammer III, они смогут приобрести WARHAMMER III Upgrade Pack — сборку, включающую все ключевые материалы основной игры. Кроме того, DLC для Warhammer III можно покупать независимо от владения основной частью: они полностью совместимы с режимом "Бессмертных Империй" и позволяют адаптировать стратегию под любимые фракции.
Инициатива приурочена сразу к двум юбилеям — 25-летию Total War и грядущему 10-летию Total War: Warhammer в 2026 году. Авторы подчеркивают, что именно поддержка сообщества сделала Immortal Empires возможным, и теперь настал момент открыть ворота в этот масштабный мир для всех поклонников фэнтезийной стратегии.
Важно: если у вас уже есть Warhammer III, ничего не изменится — доступ к кампаниям и контенту сохранится в полном объёме.
Таким образом, со 4 декабря 2025 года тысячи игроков получат бесплатный вход в крупнейшую кампанию серии, а сообщество Total War пополнится новой волной стратегов, готовых покорять миры Вархаммера.
