Вышло крупное DLC для Total War: Warhammer III - Lords of the End Times с Нагашем и Танкуолем

Creative Assembly выпустила дополнение Lords of the End Times для Total War: Warhammer III. Оно стало доступно 24 сентября вместе с масштабным бесплатным обновлением 9.0, которое перерабатывает сразу несколько ключевых элементов игры и, по словам разработчиков, заметно ускоряет её работу.

Студия называет Lords of the End Times самым крупным дополнением с момента релиза стратегии. Главное пополнение — четыре новых легендарных лорда: Нагаш, Танкуоль, Борис Тодбрингер и Глотткин. Вместе с ними в игру добавили более 50 новых юнитов, персонажей и других элементов контента. Армии также пополнились новыми боевыми единицами.