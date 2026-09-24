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Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
8.9 1 614 оценок

Вышло крупное DLC для Total War: Warhammer III - Lords of the End Times с Нагашем и Танкуолем

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Creative Assembly выпустила дополнение Lords of the End Times для Total War: Warhammer III. Оно стало доступно 24 сентября вместе с масштабным бесплатным обновлением 9.0, которое перерабатывает сразу несколько ключевых элементов игры и, по словам разработчиков, заметно ускоряет её работу.

Обновление 9.0 для Total War: Warhammer 3 значительно ускорит игру

Студия называет Lords of the End Times самым крупным дополнением с момента релиза стратегии. Главное пополнение — четыре новых легендарных лорда: Нагаш, Танкуоль, Борис Тодбрингер и Глотткин. Вместе с ними в игру добавили более 50 новых юнитов, персонажей и других элементов контента. Армии также пополнились новыми боевыми единицами.

Трейлеры 90 Обновления 73
24
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
gilian137

немало важно, что оптимизировали игру, с моим старым процем на ходе 100-150 я прям долго жду секунд так 40

Selfish Fielder

Интересно когда взломают длс отдельно чтоб на лицуху скачать можно было