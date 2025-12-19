На официальном сайте серии Total War было опубликовано обращение к фанатам от студии Creative Assembly. Одна его часть целиком посвящена недавно анонсированной cnhfntubb Total War: Warhammer 40,000. При этом наиболее интересно то, что в ближайшие десять лет Creative Assembly планирует провести именно в этой вселенной.

В любом случае, именно столько времени требуется, чтобы в интерактивной форме полностью передать все многообразие этого бренда, как это было в TW: Warhammer. Поэтому анонсированные фракции для Total War: Warhammer 40,000 (Космические десантники, Астра Милитарум, Орки и Эльдары) — это только начало, поскольку планы разработчиков гораздо шире.

В Creative Assembly работают ярые фанаты Warhammer 40K, для которых разработка части серии Total War, основанной именно на этом вселенной, является настоящим воплощением мечты. Поэтому разработчики уверяют, что проект находится в хороших руках и они прекрасно понимают, что нужно, чтобы порадовать фанатов, так как сами являются их частью.

Total War: Warhammer 40,000 выйдет на ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. На данный момент разработчики не готовы назвать приблизительную дату релиза.