Creative Assembly сделает Total War: Warhammer 40,000 доступной для новичков с помощью двух обучающих кампании

Студия Creative Assembly решила адаптировать Total War: Warhammer 40,000 под запросы новой аудитории, воспользовавшись пиком популярности этой научно-фантастической франшизы. По словам представителя команды Дэйва Петри, разработчики готовятся к наплыву геймеров, которые вообще не знакомы с механиками Total War. Чтобы не перегружать их обилием функций с первых минут, в стратегию добавят сразу две обучающие кампании, вводящие в курс дела постепенно.

При этом авторы успокоили преданных фанатов: упрощенный порог входа не разрушит ДНК серии и не скажется на глубине игрового процесса. Помимо освоения геймплея, вводные миссии помогут новичкам разобраться в лоре Warhammer 40,000 и поближе узнать ключевые фракции, включая Космодесант.

В Creative Assembly также подчеркнули, что проект рассчитан на долгую жизнь. Вместо создания очередных сиквелов разработчики сфокусируются на масштабной долгосрочной поддержке игры регулярными обновлениями и свежим контентом.