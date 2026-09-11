Creative Assembly сделает Total War: Warhammer 40,000 доступной для новичков с помощью двух обучающих кампании

Студия Creative Assembly решила адаптировать Total War: Warhammer 40,000 под запросы новой аудитории, воспользовавшись пиком популярности этой научно-фантастической франшизы. По словам представителя команды Дэйва Петри, разработчики готовятся к наплыву геймеров, которые вообще не знакомы с механиками Total War. Чтобы не перегружать их обилием функций с первых минут, в стратегию добавят сразу две обучающие кампании, вводящие в курс дела постепенно.
При этом авторы успокоили преданных фанатов: упрощенный порог входа не разрушит ДНК серии и не скажется на глубине игрового процесса. Помимо освоения геймплея, вводные миссии помогут новичкам разобраться в лоре Warhammer 40,000 и поближе узнать ключевые фракции, включая Космодесант.
В Creative Assembly также подчеркнули, что проект рассчитан на долгую жизнь. Вместо создания очередных сиквелов разработчики сфокусируются на масштабной долгосрочной поддержке игры регулярными обновлениями и свежим контентом.
Это круто 🤟
Заявили так, будто когда-то серия TW была сложной в освоении
Или надеются привлечь фанатов Space Marine и Boltgun? Тогда придётся не только обучение упростить
Может они хотели сказать "обилие информации после хода" . Какое там обилие функций то xD ? Или он про строй и вариации атаки дальний\ближний ?
Обучение хммм, пропускаем, и играем на хардкорном режиме( сразу говорю это не совет а личная любовь к слоложным режимам)