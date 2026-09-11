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Total War: WARHAMMER 40,000 TBA
Стратегия, Вид сверху, Фэнтези
7.7 74 оценки

Creative Assembly сделает Total War: Warhammer 40,000 доступной для новичков с помощью двух обучающих кампании

Gruz_ Gruz_

Студия Creative Assembly решила адаптировать Total War: Warhammer 40,000 под запросы новой аудитории, воспользовавшись пиком популярности этой научно-фантастической франшизы. По словам представителя команды Дэйва Петри, разработчики готовятся к наплыву геймеров, которые вообще не знакомы с механиками Total War. Чтобы не перегружать их обилием функций с первых минут, в стратегию добавят сразу две обучающие кампании, вводящие в курс дела постепенно.

При этом авторы успокоили преданных фанатов: упрощенный порог входа не разрушит ДНК серии и не скажется на глубине игрового процесса. Помимо освоения геймплея, вводные миссии помогут новичкам разобраться в лоре Warhammer 40,000 и поближе узнать ключевые фракции, включая Космодесант.

В Creative Assembly также подчеркнули, что проект рассчитан на долгую жизнь. Вместо создания очередных сиквелов разработчики сфокусируются на масштабной долгосрочной поддержке игры регулярными обновлениями и свежим контентом.

10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Rio17

Это круто 🤟

3
Milvago
сделает Total War: Warhammer 40,000 доступной для новичков
не перегружать их обилием функций с первых минут

Заявили так, будто когда-то серия TW была сложной в освоении
Или надеются привлечь фанатов Space Marine и Boltgun? Тогда придётся не только обучение упростить

3
JackBV
не перегружать их обилием функций

Может они хотели сказать "обилие информации после хода" . Какое там обилие функций то xD ? Или он про строй и вариации атаки дальний\ближний ?

1
magomed.gasanow.2000

Обучение хммм, пропускаем, и играем на хардкорном режиме( сразу говорю это не совет а личная любовь к слоложным режимам)