"Это миф": разработчики Total War: Warhammer 40,000 не согласны, что RTS созданы только для ПК

Стратегии в реальном времени традиционно считаются территорией ПК — мышь и клавиатура позволяют быстро выбирать отряды и заниматься микроменеджментом, тогда как контроллер с двумя стиками кажется для этого далеко не самым удобным инструментом. Однако Creative Assembly с таким мнением не согласна и уверена, что Total War: Warhammer 40,000 сможет доказать обратное.

Боевым управлением игры занимается Дэйв Петри. На Gamescom он назвал представление о том, что контроллеры плохо подходят для RTS, «мифом». По его словам, разработчики с самого начала хотели сделать игру доступной для тех, кто предпочитает консольный способ управления, и считают, что им удалось добиться хорошего результата.

«Контроллер — это просто способ ввода. Это инструмент доступности и возможность играть так, как вам удобно», — объяснил Петри.

У Creative Assembly уже есть опыт адаптации RTS для консолей благодаря Halo Wars 2, которую разработчик назвал примером действительно удачного управления стратегией с помощью геймпада. При этом более сложные игры вроде Age of Empires 2 требуют дополнительных решений: например, на Xbox часть микроменеджмента автоматизировали, поскольку постоянно заниматься им двумя стиками неудобно.

Total War: Warhammer 40,000 в этом плане находится где-то посередине. Развитие армии, технологии и строительство вынесены в пошаговую часть кампании, а в реальном времени проходят только сражения. Тем не менее именно здесь ПК-игроки привыкли полагаться на мышь для точного управления десятками отрядов.

Петри признаёт, что некоторые продвинутые тактики Total War могут ощущаться иначе на контроллере, но считает, что студия нашла удачное решение. «Мы учимся делать это правильно. Думаю, мы пришли к действительно хорошему результату и довольно гордимся тем, чего достигли с технической стороны», — заявил разработчик.