Глава разработки Total War: Warhammer 40K обещает, что консольные версии ничем не пожертвуют

Студия Creative Assembly уже выпускала стратегии в реальном времени (RTS) на консолях, однако игра на геймпаде в Total War: Warhammer 40K обещает быть гораздо более насыщенной. Поскольку адаптация вселенной 40K должна стать самым масштабным релизом студии (без планов на выпуск номерных сиквелов), проект для консолей выглядит весьма амбициозным.

Хотя играть в RTS на консолях сегодня удобнее, чем когда-либо, существовали опасения, что новая Total War может оказаться слишком сложной для управления с геймпада. В беседе с изданием 4Gamer директор студии Creative Assembly Гарет Эдмондсон пояснил, что консольные версии игры изначально проектировались с расчетом на полноценное управление геймпадом, а сама схема управления была вдохновлена ​​опытом работы над Halo Wars 2.

Поддержка консолей была заложена в архитектуру движка Warcore с самого начала. Иными словами, речь идет не просто об адаптации компьютерной игры для консолей.

Эдмондсон подчёркивает, что создание полноценной игры серии Total War и адаптация ее уникального игрового процесса под контроллер — это «серьёзная задача». Тем не менее, опыт, полученный студией при разработке Halo Wars 2 (где они впервые создавали RTS с упором на управление геймпадом), был развит и дополнен так, чтобы обеспечить выполнение всех действий, необходимых игроку в Total War.

В своё время мы потратили массу времени на доработку игры, пройдя через бесчисленное количество итераций, и полученный в этом процессе опыт бесценен. Было бы бессмысленно, если бы мы не смогли сохранить подлинный дух Total War; крайне важно обеспечить хардкорным игрокам возможность комфортной игры.

В консольной версии Total War: Warhammer 40K будет использоваться уникальный интерфейс, специально разработанный для приставок. При этом Эдмондсон подчеркнул, что в этой RTS «нельзя жертвовать объёмом информации, доступной игроку на экране». Да, интерфейс на консолях будет отличаться, но все ключевые сведения будут отображаться так же, как и на ПК.

Благодаря этому игроки смогут в полной мере насладиться Total War: Warhammer 40K и будущими дополнениями к ней. В игре будут представлены все функции, а пользователи смогут «беспрепятственно перемещать камеру от поля боя до самых дальних уголков вселенной» — точно так же, как это делается в версии для ПК.

Геймдиректор Аттила Мохачи добавил, что управление с геймпада реализовано настолько удобно, что даже ведущий дизайнер сражений — убеждённый сторонник ПК-гейминга — перешёл на тестирование игры с контроллером.

Теперь он расслабляется и получает удовольствие от игры с геймпадом.

Мохачи также добавил, что поддержка геймпада в Total War: Warhammer 40K знаменует собой начало нового этапа в развитии серии, в рамках которого планируются и дальнейшие консольные релизы.

Мы считаем поддержку геймпада неотъемлемой частью будущего серии Total War и создаём наш новый движок с учётом этого требования.