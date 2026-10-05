Новая анимация от Games Workshop вызвала насмешки, фанаты уверены - студия испугалась фанатского хита Space King

Games Workshop выпустила бесплатную короткометражку Only in Death: 40,000 Ways to Die, приуроченную к выходу нового Кодекса Космодесанта. Ролик показывает гибель генетически модифицированных суперсолдат во вселенной Warhammer 40,000, но вместо привычного мрачного пафоса делает ставку на черный юмор, нарочито мультяшную жестокость и абсурдность происходящего.

Вместо однозначного восторга анимация встретила немало насмешек со стороны фанатов. Часть аудитории сразу связала новый ролик с вирусным веб-сериалом Space King от Flashgitz, который использует похожее сочетание гипертрофированного насилия, юмора и пародии на Warhammer 40,000. В обсуждениях пользователи отмечают, что сторонние авторы успели привлечь внимание к такому формату раньше самой Games Workshop.

Некоторые комментарии и вовсе сводятся к шуткам о том, что GW якобы пытается догнать Space King и доказать, что официальная версия вселенной тоже способна быть смешной. Впрочем, утверждать, что Only in Death создавался именно как ответ на сериал Flashgitz, оснований нет — это уже интерпретация фанатского сообщества.

Ситуация получилась показательной: Space King продемонстрировал, насколько хорошо аудитория Warhammer 40,000 принимает откровенно пародийный взгляд на привычную эстетику франшизы, а новый ролик Games Workshop оказался в центре обсуждения именно на этом фоне. Для компании это не обязательно проблема, но сравнения с популярной фанатской работой избежать уже не удалось.