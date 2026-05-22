Орки, Армагеддон и комиссар Яррик: новый тизер Total War: WARHAMMER 40,000 уже разогрел фантазии фанатов

Creative Assembly и SEGA официально начали раскрутку Total War: WARHAMMER 40,000, выпустив короткий тизер будущей стратегии. Полноценного геймплея пока не показали, но даже нескольких намёков хватило, чтобы фанаты Warhammer 40,000 начали активно обсуждать игру.

Судя по тизеру, события развернутся вокруг вторжения орков в систему Минерва в подсекторе Армагеддон. Стальной легион должен любой ценой удержать планету, а ключевую роль в обороне, похоже, сыграет легендарный комиссар Себастьян Яррик — один из самых известных героев вселенной Warhammer 40,000.

Фраза «17 циклов до следующей передачи» почти напрямую намекает на полноценный показ игры через 17 дней, вероятно, в рамках Summer Game Fest. И хотя тизер пока больше работает на атмосферу, чем на детали, выбор Армагеддона и Яррика выглядит очень удачным. Для многих фанатов именно эта война давно ассоциируется с самым масштабным и мрачным лицом вселенной Warhammer 40,000.