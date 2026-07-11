Появилось новое геймплейное видео Total War: WARHAMMER 40,000 с выставки Bilibili World 2026

Разработчики Total War: WARHAMMER 40,000 опубликовали новое видео с игровым процессом, которое впервые было показано посетителям выставки Bilibili World 2026.
В ролике демонстрируется одно из сражений, разворачивающееся в театре военных действий Армагеддон. По сюжету цивилизованная планета оказывается под угрозой полномасштабного вторжения орков, а ее губернатор обращается за помощью к Империуму.
На защиту мира прибывают подразделения Astra Militarum (Имперская гвардия), которым предстоит сдержать наступление многочисленных орочьих орд. Видео позволяет взглянуть на масштабные битвы, построение войск и общую атмосферу будущей стратегии, действие которой разворачивается в мрачной вселенной Warhammer 40,000.
Дата выхода Total War: WARHAMMER 40,000 пока не объявлена.
Хотелось бы, чтобы в будущем компания Creative Assembly выпустила игру Total War, действие которой происходило бы во вселенной «Звёздных войн».
О Нига