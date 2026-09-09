Sega хочет развивать Total War: Warhammer 40,000 по модели игр-сервисов с регулярным контентом

Исполнительный директор Sega Сюдзи Уцуми рассказал о дальнейшей стратегии компании после отказа от масштабной инициативы Super Game. Судя по его словам, издатель не собирается отказываться от идеи долгосрочного развития своих крупных проектов — одним из них станет Total War: Warhammer 40,000 от Creative Assembly.

Премиальная стратегия будет получать пострелизную поддержку по принципам игр-сервисов. Sega рассчитывает регулярно расширять игровой мир и добавлять новый контент, чтобы проект продолжал развиваться уже после выхода. Такой подход позволит издателю сделать ставку не на разовый релиз, а на длительный жизненный цикл игры.

В Total War: Warhammer 40,000 игрокам предстоит возглавить знакомые по вселенной Warhammer 40,000 силы, включая космодесантников, орков, эльдаров и Имперскую Гвардию. Масштабные сражения объединят привычную для серии стратегическую составляющую с оружием и технологиями из мрачной научно-фантастической вселенной.

При этом Sega постепенно отказывается от наиболее рискованных экспериментов, но сама концепция долгосрочной поддержки никуда не исчезает. Total War: Warhammer 40,000 фактически становится примером того, как компания планирует совмещать традиционные премиальные игры с моделью регулярного пострелизного развития.

Закрытое бета-тестирование стратегии запланировано на этот год. Для Creative Assembly такой подход также означает возможность на протяжении длительного времени расширять масштаб одной из самых амбициозных игр в истории Total War.