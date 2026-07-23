Сегодня разработчики Total War: Warhammer 40,000 проведут стрим, где покажут боевые действия и стрельбу на расстоянии

Сегодня разработчик Creative Assembly проведёт свою первую прямую трансляцию альфа-тестирования Total War: Warhammer 40,000. Во время стрима разработчики продемонстрируют полноценный бой, а затем подробно расскажут о том, как будет работать дальний бой в игре. Трансляция начнётся в 17:30 МСК 23 июля 2026 года.

Впервые Total War шагает в далёкое будущее, привнося своё фирменное сочетание стратегической глубины и кинематографической войны в жестокую, истерзанную битвами галактику Warhammer 40,000.

Разворачиваясь в культовом научно-фантастическом сеттинге, созданном Games Workshop, Total War: Warhammer 40,000 представляет собой революционно новую главу в стратегической франшизе. В огромном галактическом мире игроки проложат свой путь через звезды, подчиняя галактику своей воле, сражаясь в эпоху беспощадных войн и завоеваний.