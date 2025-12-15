"Славься, Император": Games Workshop отметила предстоящие праздники роликом о мрачных буднях Warhammer 40,000

Games Workshop представила новую анимацию по вселенной Warhammer 40,000 — короткий, но атмосферный ролик «Славься, Император: Его ангелы». На этот раз авторы сделали ставку не только на визуальный ряд, но и на музыкальное сопровождение, предложив фанатам редкую возможность услышать песню, будто бы рождённую внутри самого 41-го тысячелетия.

Создатели предлагают заглянуть в мрачную повседневность Империума Человечества и «насладиться завораживающей мелодией из далёкого будущего». Тем, кто ожидал праздничной или рождественской анимации, стоит сразу умерить ожидания — это всё-таки Warhammer. Мрачная реальность далёкого будущего почти не оставляет места радости, но даже в ней находятся краткие, почти незаметные мгновения человечности.

Анимация рассказывает о семье, живущей в одном из ульев Сегмента Ультима. Зрителю показывают изнуряющий труд на мануфактурах, службу в планетарной обороне и серые будни Империи, которые прерываются лишь вторжением врагов, когда остаётся только молиться Императору о спасении.

Особое очарование ролику придают мелкие детали: идентификаторы Адептус Администратума на запястьях, игрушечный лазган и детский рисунок космодесантника. Небольшие, но трогательные штрихи, напоминающие, что даже в «мрачной тьме далёкого будущего» остаётся место для простых человеческих чувств.