Состоялся анонс галактической стратегии в брутальном мире бесконечной войны Total War: Warhammer 40 000

На The Game Awards 2025 состоялся грандиозный анонс Total War: Warhammer 40 000 — галактической стратегии, где война не знает конца. Игра сочетает фирменную пошаговую стратегию Total War с масштабными сражениями в реальном времени, погружая игроков в мрачную вселенную Warhammer 40 000, где нет места миру, передышкам и прощению — только война.
Игрокам предстоит взять под контроль одну из четырёх легендарных фракций, каждая со своим стилем ведения войны, уникальными боевыми машинами и способностями:
- Космические Десантники — генетически усовершенствованные воины Империума, малочисленные, но невероятно сильные, атакующие с неумолимой точностью.
- Орки — бесчисленные и дикие ксеносы, сметающие врагов лавиной хаотичного оружия и боевых машин под громкое «ВААААГХ!».
- Эльдары — древняя раса, использующая психические атаки и изящное оружие, наносящие удары по слабым местам и исчезающие в тени.
- Имперская Гвардия — огромные легионы человечества, сплочённые ряды которых маршируют под рёв танков и артиллерии, уничтожая врагов методично и решительно.
Игрокам доступен обширный инструмент персонализации: создавайте собственные армии, выбирайте священные цвета и символику, модифицируйте бойцов, развивая их уникальные способности и вооружение. Используйте подфракции и военачальников вселенной Warhammer 40 000 или создайте полностью индивидуальную армию, способную сеять ужас в рядах врагов.
Сражайтесь за контроль над планетами, развивайте флоты, укрепляйте военную экономику и вступайте в эпические битвы за колоссальные крепости и регионы. Орбитальные бомбардировки, апокалиптическое оружие, гигантские боевые машины и динамически разрушаемые поля боя делают каждую битву уникальной.
Каждое сражение — шанс применить тактические способности, от артиллерийских ударов до воздушных налётов и лазеров, меняя рельеф и открывая новые возможности. Total War: Warhammer 40 000 предлагает игрокам полностью погрузиться в бесконечную войну за господство среди звёзд и почувствовать всю жестокость галактики, где победа достанется только самым умелым стратегам.
Ну и дрисня
боже, были надежды что КА возьмутся за голову, но по итогу очередная звенящая посредственность по уже откровенно разящей вселенной
для вас 3 медь делают жди
Ждем и самое главное, что русский язык будет)
Так и в тотал вар Вархаммер 3 был. Почему тут не будет?
В фараоне и династии его не было поэтому могли и тут отказаться.
Это ждём.
С одной стороны должен радоваться, но почему-то немного страшно за эту игру. А так в принципе я восторге. За Императора!
без пояснительных пикч ни хрена не понятно что на карте происходит где свои где чужие какая то мешанина и все у ядовитых дико контастных цветах.. не такой я себе эту игру представлял.
Да есть жеж!
как будто мод на warhammer 40k dawn of war 2 retribution
Это ремейк классики dawn of war???
Нет.
Ага ремейк где новое поколение космических десантников примарисов сражается с орками. В цветах опять Ультрамаринов.
не совсем понимаю как это будет реализовано