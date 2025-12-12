Состоялся анонс галактической стратегии в брутальном мире бесконечной войны Total War: Warhammer 40 000

На The Game Awards 2025 состоялся грандиозный анонс Total War: Warhammer 40 000 — галактической стратегии, где война не знает конца. Игра сочетает фирменную пошаговую стратегию Total War с масштабными сражениями в реальном времени, погружая игроков в мрачную вселенную Warhammer 40 000, где нет места миру, передышкам и прощению — только война.

Игрокам предстоит взять под контроль одну из четырёх легендарных фракций, каждая со своим стилем ведения войны, уникальными боевыми машинами и способностями:

Космические Десантники — генетически усовершенствованные воины Империума, малочисленные, но невероятно сильные, атакующие с неумолимой точностью.

Орки — бесчисленные и дикие ксеносы, сметающие врагов лавиной хаотичного оружия и боевых машин под громкое «ВААААГХ!».

Эльдары — древняя раса, использующая психические атаки и изящное оружие, наносящие удары по слабым местам и исчезающие в тени.

Имперская Гвардия — огромные легионы человечества, сплочённые ряды которых маршируют под рёв танков и артиллерии, уничтожая врагов методично и решительно.

Игрокам доступен обширный инструмент персонализации: создавайте собственные армии, выбирайте священные цвета и символику, модифицируйте бойцов, развивая их уникальные способности и вооружение. Используйте подфракции и военачальников вселенной Warhammer 40 000 или создайте полностью индивидуальную армию, способную сеять ужас в рядах врагов.

Сражайтесь за контроль над планетами, развивайте флоты, укрепляйте военную экономику и вступайте в эпические битвы за колоссальные крепости и регионы. Орбитальные бомбардировки, апокалиптическое оружие, гигантские боевые машины и динамически разрушаемые поля боя делают каждую битву уникальной.

Каждое сражение — шанс применить тактические способности, от артиллерийских ударов до воздушных налётов и лазеров, меняя рельеф и открывая новые возможности. Total War: Warhammer 40 000 предлагает игрокам полностью погрузиться в бесконечную войну за господство среди звёзд и почувствовать всю жестокость галактики, где победа достанется только самым умелым стратегам.