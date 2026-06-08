Total War: Warhammer 40,000 готовит закрытую бета-версию - стратегию ждёт самый масштабный скачок в истории серии

Creative Assembly представила новый показ геймплея Total War: Warhammer 40,000, а также подтвердила запуск закрытого бета-теста, который состоится позже в этом году. Точная дата релиза игры пока не объявлена, но уже сейчас понятно: студия делает ставку не просто на расширение формулы Total War, а на её переосмысление в рамках мрачной вселенной Warhammer 40K.

Переход серии в сеттинг далёкого будущего ощущается как логичный, но всё же смелый шаг. Если раньше Total War ассоциировалась с историческими или фэнтезийными масштабными войнами, то теперь речь идёт о полном погружении в «гримдарк»-вселенную с её бесконечными конфликтами и тотальной войной всех против всех. И, честно говоря, это один из тех случаев, когда масштаб сеттинга идеально совпадает с амбициями самой стратегии.

По словам разработчиков, новая игра делает больший акцент на нарративе, чем прошлые части серии. Теперь кампании будут формироваться не только на поле боя, но и через сюжетные решения, что потенциально может сделать каждое прохождение уникальным. Это важное отличие от классической формулы Total War, где вариативность чаще всего рождалась из комбинации стратегических систем, а не сценарных развилок.

Особое внимание в показе уделили масштабным сражениям. Судя по геймплею, Total War: Warhammer 40,000 стремится вывести фирменную «массу на экране» на новый уровень — и это выглядит как естественная эволюция серии, которая давно упиралась в пределы предыдущих эпохальных сеттингов.

Закрытая бета станет первым шансом для игроков лично оценить, насколько удачно студия перенесла классическую стратегическую формулу в столь агрессивный и насыщенный мир. И, учитывая амбиции проекта, интерес к тесту вполне оправдан — это может быть один из самых значимых экспериментов в жанре за последние годы.