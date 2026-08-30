Total War: Warhammer 40,000 получила звание лучшей ПК-игры на Gamescom 2026

Total War: Warhammer 40,000 стала победительницей в номинации «Лучшая ПК-игра» на Gamescom 2026. Стратегия по вселенной Warhammer 40,000 продолжает привлекать всё больше внимания после первых превью и демонстраций игрового процесса.

Для Sega это уже третья награда на нынешней выставке. Помимо Total War: Warhammer 40,000, компания получила приз за лучший звук благодаря Alien: Isolation 2, а также награду за лучший общий состав игр.

Выбор Total War: Warhammer 40,000 неудивителен: первые впечатления от игры у журналистов оказались весьма положительными. Обозреватель издания PC Gamer Фрейзер Браун после всего часа игры назвал её главным игровым открытием своего года. Особенно его впечатлило то, насколько интересным оказался даже обучающий этап — по его словам, ещё никогда туториал не вызывал у него такого восторга.

Победителей Gamescom Awards выбирают как профессиональное жюри из представителей игровой индустрии, так и игровое сообщество. Таким образом, Total War: Warhammer 40,000 смогла понравиться не только журналистам и экспертам, но и обычным игрокам.

Переход серии Total War к Warhammer 40,000 выглядит особенно логичным. Вселенная с её масштабными войнами, огромными армиями и постоянными сражениями буквально создана для стратегической игры такого масштаба. При этом разработчики могут совместить привычный для Total War размах с характерной для Warhammer 40,000 жестокостью.

В игре можно будет в деталях наблюдать за отдельными бойцами — например, как космодесантник вступает в схватку с орком, — а затем отдалить камеру и увидеть уже масштабное сражение, в котором участвуют огромные армии.

Пока, конечно, рано говорить о том, сможет ли Total War: Warhammer 40,000 оправдать такие высокие ожидания после релиза. Но уже на Gamescom стратегия стала одной из самых обсуждаемых ПК-игр выставки, а полученная награда лишь усиливает интерес к проекту.