Total War: Warhammer 40,000 получит разрушаемое окружение - укрытия можно не только использовать, но и стирать с карты

Новая презентация Total War: Warhammer 40,000 в рамках шоу Total War: Show & Tell раскрыла одну из ключевых механик будущей стратегии — полноценное разрушаемое окружение. Причём речь не только о зданиях: теперь игроки смогут буквально менять поле боя под себя, уничтожая леса, укрытия и другие элементы карты.

По словам продюсера Дэйва Петри, разрушения станут важной частью тактики. Не нравится лес, закрывающий обзор? Его можно стереть. Нужно выбить врага из укрытия? В ход пойдут орбитальные бомбардировки. Такой подход заметно отличает игру от предыдущих частей серии, где окружение чаще играло статичную роль.

При этом разработчики не обещают тотальную разрушаемость. Ограничения оставили осознанно — только там, где механика действительно добавляет глубину, а не превращает карту в хаос. И это, пожалуй, правильное решение: излишняя «песочница» могла бы убить тактическую читаемость, которой славится серия Total War.

Особенно органично новая система смотрится в антураже вселенной Warhammer 40,000, где дальнобойное оружие и масштабные разрушения — часть ДНК. Гигантские города-ульи, покрытые смогом и застроенные на километры вверх, выглядят как идеальная площадка для подобных экспериментов.

В итоге складывается ощущение, что разработчики пытаются аккуратно эволюционировать формулу, а не ломать её. Если баланс между тактикой и зрелищностью выдержат, это может стать одним из самых заметных шагов вперёд для серии за последние годы. Пока у игры нет точной даты релиза, но такой набор идей уже делает её одной из самых интригующих стратегий на горизонте.