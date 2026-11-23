Creative Assembly раскрыла новые подробности стратегической кампании Total War: Warhammer 40,000. Вместо единой огромной карты разработчики решили разделить галактическое противостояние на отдельные звёздные системы, каждая из которых получит собственную историю, условия и задачи для победы. При этом потеря элитных подразделений может обойтись игрокам особенно дорого: восстановление целой армии Космических пехотинцев, по словам авторов, займёт десятилетия.

Во время часовой демонстрации разработчики показали, как армии перемещаются между планетами и звёздными системами. Каждая такая система фактически представляет собой самостоятельную мини-кампанию с определённым началом, сюжетной предпосылкой и набором целей. Закончив операции в одном секторе галактики, игрок сможет отправиться в следующий, сохранив свои подразделения и разблокированные навыки.

В качестве примера Creative Assembly продемонстрировала систему Превосс. В неё входят несколько планет среднего размера, три из которых подходят для высадки войск и проведения полноценных сражений. Остальные небесные тела меньше и не позволяют организовать масштабные тактические операции.

Разработчики объяснили, что такой подход позволит передать масштаб вселенной Warhammer 40,000, не пытаясь уместить всю галактику на одной карте Total War. Разделение также даст возможность создавать более разнообразные сюжетные линии и уникальные условия для каждой кампании. Среди показанных задач было «Нашествие орков»: игрокам за Космических пехотинцев предстояло удерживать планету, одновременно отражая атаки зеленокожих противников.

Отдельное внимание уделили космическому флоту. Корабли станут не просто средством перемещения между планетами: они смогут поддерживать наземные армии с помощью специальных способностей, включая орбитальные бомбардировки. Игрокам предстоит перевозить подразделения, управлять флотом и улучшать корабли, повышая их боевую эффективность.

При этом разработчики намерены сохранить ощущение ценности отдельных подразделений. Во время демонстрации особое внимание уделили немногочисленным, но чрезвычайно мощным отрядам Космических пехотинцев. Их потеря станет серьёзным ударом по армии, поскольку речь идёт не о рядовых солдатах, которых можно быстро заменить.

«Потеря целой армии Космических пехотинцев — это довольно разрушительно. Это сделано намеренно, ведь речь идёт о целой главе Космических пехотинцев. Им понадобятся десятилетия, чтобы оправиться от этого», — объяснили представители Creative Assembly.

Таким образом, Total War: Warhammer 40,000, судя по показанным материалам, будет делать ставку не только на масштабные сражения, но и на последствия стратегических ошибок. И потеря даже одной элитной армии может оказаться куда болезненнее, чем неудачная битва в привычных играх серии.

Релиз Total War: Warhammer 40,000 запланирован на 2027 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако точную дату Creative Assembly пока не объявила.