Total War: Warhammer 40,000 стала лидером по количеству добавлений в список желаемого среди анонсированных на TGA игр

Аналитическая компания Alinea Analytics сообщила о том, что среди всех игр, анонсированных на The Game Awards 2025, лидером по добавлению в списки желаемого в Steam стала стратегия Total War: Warhammer 40,000.

Она возглавила соответствующий рейтинг и по количеству пользователей, подписавшихся на её страницу в сервисе, что свидетельствует о высоком уровне ожиданий от этого проекта. Её добавили в список желаемого свыше 51 тысячи пользователей. Однако стоит отметить, что далеко не у всех игр, анонсированных на TGA, уже заведены страницы в Steam.

Дата выхода Total War: Warhammer 40,000 на данный момент неизвестна.