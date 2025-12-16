Total War: Warhammer 40,000 стала лидером по количеству добавлений в список желаемого среди анонсированных на TGA игр

Аналитическая компания Alinea Analytics сообщила о том, что среди всех игр, анонсированных на The Game Awards 2025, лидером по добавлению в списки желаемого в Steam стала стратегия Total War: Warhammer 40,000.
Она возглавила соответствующий рейтинг и по количеству пользователей, подписавшихся на её страницу в сервисе, что свидетельствует о высоком уровне ожиданий от этого проекта. Её добавили в список желаемого свыше 51 тысячи пользователей. Однако стоит отметить, что далеко не у всех игр, анонсированных на TGA, уже заведены страницы в Steam.
Дата выхода Total War: Warhammer 40,000 на данный момент неизвестна.
Пиарщики еще долго будут использовать TGA 2025 для своей работы.
Чувствуете как гейм сообщество садится задницей в одну и ту же лужу?) Надо быстрей предзаказ открыть и разработку уже на этапе анонса отбить, шоб потом сильно голову и не греть)
Слишком много у креативов нынче анонсов громких и нововедений(попытке портануть тотал вар на приставки). Учитывая то качество контента, которое они сейчас делают, то надежд на то, что они сделают что-то реально качественное что-то маловато.
За вахофилов, конечно, рад) Новая игра по вахе это замечательно. Но за фанатом серии тотал вар - сильно переживаю.
Всё они сделают отлично. То что они сделали с Варх Фентези вообще фантастика.
Я давно заметил, что современному игроку надо лишь шоб было красивенько и простенько. А так да фантастика, не говори. Убить осады, убить морские сражения, убить дипломатию и вводить недоконтент с дисбалансными героями - просто фантастика. Ну и да, оказуалить строительство, экономику, внутрифракционную политику.
!NB Первый вархаммер вышел в 2016. Серии 10 лет.
Мужик скажи спасибо серии вархаммер! Контора креативов осталась на плаву только из за нее!Кто то фараонов хорошо покупал? Троецарствие не в счет, китайцы просто скинулись на игру про себя! Total War: Medieval III анонсировали, что еще тебе нужно для счастья? Я к примеру рад, что у них есть деньги на разработку! Но если в стиме не откроют ру регион, куплю в зеленом магазине!
И как это будет выглядеть? Пиу, пиу между пачками мобов которые стоят стртем в двадцати метрах друг от друга? Вот вам и технологичное будущее)