В Total War: Warhammer 40,000 добавили еще одного легендарного орка - Наздрега Уг Урдгруба

Вселенная Total War: Warhammer 40,000 продолжает расширяться: Games Workshop подтвердила появление орочьего варбосса Наздрега Уг Урдгруба в новой стратегии от Creative Assembly.

Наздрег — лидер клана Плохие Луны и один из самых известных персонажей орков после Гхазкулла Траки. В игре он станет одним из ключевых героев кампании и будет связан с событиями вокруг планеты Армагеддон — одного из главных конфликтов вселенной Warhammer 40,000.

На данный момент в игре подтверждены несколько знаковых персонажей: Марнеус Калгар из Ультрамаринов, комиссар Себастьян Яррик, Гхазкулл Трака и теперь Наздрег.

Пока Creative Assembly не раскрывает, как именно будут работать именные персонажи. Возможно, они получат роль, похожую на легендарных лордов из серии Total War: Warhammer — уникальных лидеров фракций с собственными кампаниями и способностями.

Разработчики обещают показать больше героев позже, а среди возможных кандидатов фанаты уже называют представителей Космодесанта, Имперской Гвардии и эльдар. Total War: Warhammer 40,000 выйдет на PC и консолях, но дата релиза пока неизвестна.