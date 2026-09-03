В Total War: Warhammer 40,000 космодесантникам придется следить за репутацией и не прослыть еретиками

В Total War: Warhammer 40,000 даже космодесантники не смогут действовать полностью самостоятельно. Creative Assembly хочет сделать отношения между различными силами Империума важной частью игры, поэтому игрокам придется заручаться поддержкой союзников и следить за своей репутацией.

Во время демонстрации на Gamescom журналисты обратили внимание, что гарнизоны поселений Ультрамаринов состояли из бойцов Планетарных сил обороны, а не из космодесантников. Эти подразделения защищают местные миры, но потенциально их можно будет привлекать к своим операциям вместе с Астра Милитарум.

Как рассказал руководитель боевого направления Дэйв Петри, разработчики экспериментируют с системой, которая позволит космодесантникам получать поддержку местных войск и губернаторов планет. Некоторые элементы уже можно было увидеть в демоверсии: во время сражений Астра Милитарум самостоятельно сражалась с орками, пока космодесантники присоединялись к битве.

Еще одной важной механикой станет репутация. Игрокам придется следить за отношениями с Империумом и не вести себя так, будто они пытаются создать собственную империю или получить слишком много власти. Иначе космодесантников могут начать подозревать в ереси.

Creative Assembly также собирается постепенно расширять игру новыми силами. Разработчики уже намекали на другие ордена космодесанта, включая Космических Волков, а среди будущих противников могут появиться культы генокрадов.

Total War: Warhammer 40,000 будет развиваться как единая песочница, которую студия планирует постоянно расширять новым контентом.