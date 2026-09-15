В Total War: Warhammer 40,000 можно будет превратить обычных бойцов в опытных ветеранов

Creative Assembly продолжает раскрывать подробности своей новой стратегии во вселенной Warhammer 40,000. Помимо изменения внешнего вида армии, игрокам предложат более глубокую систему развития подразделений.

Во время кампании можно будет улучшать отряды, менять их вооружение и выбирать специализацию в зависимости от собственного стиля игры. Таким образом, одни и те же подразделения смогут выполнять разные задачи на поле боя.

Разработчик Дэйв Петри рассказал, что в качестве примера такой системы можно привести Заступников (Intercessors). По мере прохождения их разрешат оснащать различным оружием и постепенно развивать, чтобы в итоге получить бойцов, способных сравниться с Ветеранами арьергарда (Sternguard).

При этом кастомизация не ограничится характеристиками и вооружением. Игроки смогут менять внешний вид армии, используя реальные цвета красок Games Workshop.

Дата выхода Total War: Warhammer 40,000 пока неизвестна. Разработчики также не объявили даже примерное релизное окно.