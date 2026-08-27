В Total War: Warhammer 40,000 можно будет создать собственный орден Космодесанта

Студия Creative Assembly продолжает раскрывать подробности своей будущей глобальной стратегии Total War: Warhammer 40,000. После Gamescom 2026 журналистам впервые дали возможность опробовать игру, благодаря чему в сети начали появляться новые кадры игрового процесса и подробности о проекте.

Одной из интересных особенностей станет расширенная кастомизация Космодесанта. Игроки смогут создать собственный орден и самостоятельно подобрать для него внешний вид.

Причём разработчики решили использовать реальные цвета из линейки Games Workshop. Среди доступных вариантов журналисты заметили Caledor Sky, Screamer Pink и Mournfang Brown.

Таким образом, игроки смогут сделать свой орден практически в любой цветовой гамме. Например, ничто не помешает собрать отряд Космодесантников в ярко-розовой броне.

Журналисты также отметили впечатляющую детализацию сражений. На паузе можно приблизить камеру к полю боя и рассмотреть отдельных бойцов, следы крови, анимации перемещения и столкновения оружия.

В основе Total War: Warhammer 40,000 лежит новый движок WarCore, который Creative Assembly впервые использует в серии. По первым впечатлениям журналистов, он позволяет значительно улучшить визуальную составляющую масштабных сражений.

Разработчики пока не раскрыли точную дату выхода игры и не сообщили, когда именно стоит ожидать релиз.