В Total War: Warhammer 40,000 можно будет создать собственный орден Космодесанта

Студия Creative Assembly продолжает раскрывать подробности своей будущей глобальной стратегии Total War: Warhammer 40,000. После Gamescom 2026 журналистам впервые дали возможность опробовать игру, благодаря чему в сети начали появляться новые кадры игрового процесса и подробности о проекте.
Одной из интересных особенностей станет расширенная кастомизация Космодесанта. Игроки смогут создать собственный орден и самостоятельно подобрать для него внешний вид.
Причём разработчики решили использовать реальные цвета из линейки Games Workshop. Среди доступных вариантов журналисты заметили Caledor Sky, Screamer Pink и Mournfang Brown.
Таким образом, игроки смогут сделать свой орден практически в любой цветовой гамме. Например, ничто не помешает собрать отряд Космодесантников в ярко-розовой броне.
Журналисты также отметили впечатляющую детализацию сражений. На паузе можно приблизить камеру к полю боя и рассмотреть отдельных бойцов, следы крови, анимации перемещения и столкновения оружия.
В основе Total War: Warhammer 40,000 лежит новый движок WarCore, который Creative Assembly впервые использует в серии. По первым впечатлениям журналистов, он позволяет значительно улучшить визуальную составляющую масштабных сражений.
Разработчики пока не раскрыли точную дату выхода игры и не сообщили, когда именно стоит ожидать релиз.
Но..но зачем? Лучше бы у реальных орденов сделали нормальные механики, типа соблюдения баланса у тех же Кровавых Ангелов, чтобы от переизбытка битв и пролитой крови они не скатывались в Черную Ярость. Или чтобы Темные Ангелы подогревали свой градус безграничной паранойи в неустанных поисках Падших, и особенно Сайфера.
Если правда позволят создать свой орден, тогда соберу в него только девчонок - сестёр войны! Надену на них розовые доспехи по приколу и пойду крошить орды орков. Красота! Точка.
Альфа легион подкрался незаметно ))
А потом выпустят длс с хаоситами и можно будет создать Альфа-легион. И поставить мод на атакующие перекаты