Total War: WARHAMMER 40,000 TBA
Стратегия, Вид сверху, Фэнтези
7.9 49 оценок

За Императора! Total War: WARHAMMER 40,000 поселилась в миллионе вишлистов

Студия Creative Assembly сообщила о важном достижении: глобальную стратегию Total War: WARHAMMER 40,000 добавили в список желаемого в Steam уже более миллиона пользователей. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали в ближайшие месяцы активно делиться новыми подробностями о проекте.

Авторы намерены постепенно раскрывать ключевые геймплейные системы, рассказывать об основных персонажах и демонстрировать особенности фракций. В Total War: WARHAMMER 40,000 игрокам предстоит возглавить одну из четырёх легендарных сторон конфликта, каждая из которых обладает уникальным стилем ведения войны, собственными боевыми машинами и особыми способностями.

Комментарии:  2
ОгурчикЮрец

Хочууууу

Вот номер 1 игра которую жду!!

У меня такое нечасто.

Хотя постараюсь не вестись на предзаказ. Не хочу получить "член в зубы как Эрик сказал из Южного парка" :D

Space marine286

Ну ок. Главное посмотРим что выйдет.

