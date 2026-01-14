За Императора! Total War: WARHAMMER 40,000 поселилась в миллионе вишлистов

Студия Creative Assembly сообщила о важном достижении: глобальную стратегию Total War: WARHAMMER 40,000 добавили в список желаемого в Steam уже более миллиона пользователей. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали в ближайшие месяцы активно делиться новыми подробностями о проекте.

Авторы намерены постепенно раскрывать ключевые геймплейные системы, рассказывать об основных персонажах и демонстрировать особенности фракций. В Total War: WARHAMMER 40,000 игрокам предстоит возглавить одну из четырёх легендарных сторон конфликта, каждая из которых обладает уникальным стилем ведения войны, собственными боевыми машинами и особыми способностями.