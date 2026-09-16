"Здесь есть всё, что понравится мужикам": стратегию Total War: Warhammer 40,000 активно нахваливают в ранних обзорах

В преддверии скорого старта выставки TGS 2026 многим японским журналистам уже удалось ознакомиться с ранней версий Total War: Warhammer 40,000. По итогам закрытой демонстрации ожидаемой стратегии появились и первые впечатления, где открыто нахваливают будущую игру. Журналисты сравнивают проект Creative Assembly с «парком аттракционов», собравшим в себе главные мечты поклонников брутальной фантастики: от высадки элитного космодесанта до испепеления шагоходов орбитальными лазерами.

Обозревателям дали опробовать столкновение между бойцами Космодесанта и превосходящей по численности ордой Орков. Журналисты отмечают идеальную передачу масштаба и атмосферы. Каждый космодесантник ощущается грозной боевой единицей, однако численное преимущество зеленокожих заставляет выстраивать грамотную оборону, активно использовать укрытия и не допускать атак с флангов.

Наибольший восторг у прессы вызвали специальные способности и орбитальные вооружения:

Орбитальный удар «Лэнс» — Сфокусированный высокоэнергетический луч, вызываемый с кораблей на орбите. В демонстрации с его помощью удавалось за считанные секунды расплавить броню гигантского шагохода орков «Стомпа».

Кассетные бомбардировки — Мощные авиаудары по площади, позволяющие срезать целые волны наступающей пехоты противника.

Высадка десантных капсул — Возможность прямо во время боя запросить свежие подкрепления космодесантников со звездного крейсера, закрывая прорывы в оборонительных порядках.

Психосилы и огонь по своим — Применение разрушительных аномалий, таких как «Гибельный вихрь», требует максимальной осторожности. Мощная воронка способна уничтожить цель, но при ошибке в расчете дистанции мгновенно затягивает и расщепляет союзные отряды.

Помимо боев в реальном времени, пресса оценила глобальный пошаговый режим с перемещением армий между ключевыми точками планет, распределением очков действия и наймом подкреплений. Для второстепенных стычек предусмотрен быстрый авторасчет сражений. Обозреватели подчеркивают, что базовое управление осваивается за 15 минут, однако глубина тактических возможностей бросит вызов даже ветеранам жанра стратегий и проектов от Creative Assembly.

Выход Total War: Warhammer 40,000 запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Публичная демонстрация последнего билда игры пройдет на стенде Sega в рамках выставки Tokyo Game Show 2026 уже на этих выходных.