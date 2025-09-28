Анонсирован польский симулятор перекупа автомобилей - Totally Legit Wheeler Dealer

Польская студия Sombrero Labs представила симулятор автомобильного перекупщика под названием Totally Legit Wheeler Dealer.
Главный герой - усатый мужчина-перекупщик, занимающийся продажей автомобилей после их предварительного восстановления. В трейлере демонстрируется широкий функционал: сварка деталей, разделение кузова на части, соединение различных элементов, а также кустарное устранение вмятин и других повреждений. Кроме того, доступен тюнинг автомобилей, включая модель, напоминающую "Оку".
На данный момент у Totally Legit Wheeler Dealer отсутствуют ориентировочные сроки релиза.
слишком годно
Огонь, продано 👍
Как минимум трейлер шикарный. Никогда такие игры не интересовали, но эту жду.
Ну очередная херня для каналов уровня Куплинов(словно под него эти симуляторы пилят).
А морду вонючему перекупу бить можно будет?
Польский игропром встаёт с колен и возвращает величие времён польских шутеров.
Аве Курве Пердоле // Александр Искандер
опоздали с такой игрой лет на 25. тогда она была бы топ.
Ждем симулятор закладчика аха ха ха ха ха
Норм можно ждать, лучше чем тот же храм голубой луны! Тут и геймплей есть и можно рассматривать, трогать детали и запчасти ,котики есть, возможно есть подорвать машины кашерные сникерсам халяльным, так что абсолютный хит в индюшатине!
// Александр Николаевич