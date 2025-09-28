Анонсирован польский симулятор перекупа автомобилей - Totally Legit Wheeler Dealer

Польская студия Sombrero Labs представила симулятор автомобильного перекупщика под названием Totally Legit Wheeler Dealer.

Главный герой - усатый мужчина-перекупщик, занимающийся продажей автомобилей после их предварительного восстановления. В трейлере демонстрируется широкий функционал: сварка деталей, разделение кузова на части, соединение различных элементов, а также кустарное устранение вмятин и других повреждений. Кроме того, доступен тюнинг автомобилей, включая модель, напоминающую "Оку".

На данный момент у Totally Legit Wheeler Dealer отсутствуют ориентировочные сроки релиза.