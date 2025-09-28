ЧАТ ИГРЫ
Totally Legit Wheeler Dealer TBA
Симулятор, Инди, Автомобили, Юмор
8 2 оценки

Анонсирован польский симулятор перекупа автомобилей - Totally Legit Wheeler Dealer

AceTheKing AceTheKing

Польская студия Sombrero Labs представила симулятор автомобильного перекупщика под названием Totally Legit Wheeler Dealer.

Главный герой - усатый мужчина-перекупщик, занимающийся продажей автомобилей после их предварительного восстановления. В трейлере демонстрируется широкий функционал: сварка деталей, разделение кузова на части, соединение различных элементов, а также кустарное устранение вмятин и других повреждений. Кроме того, доступен тюнинг автомобилей, включая модель, напоминающую "Оку".

На данный момент у Totally Legit Wheeler Dealer отсутствуют ориентировочные сроки релиза.

Комментарии:  10
Лидер Мур

слишком годно

Иваныч из Тулы

Огонь, продано 👍

YouTube_GamesTezi

Как минимум трейлер шикарный. Никогда такие игры не интересовали, но эту жду.

Kokoprime1991

Ну очередная херня для каналов уровня Куплинов(словно под него эти симуляторы пилят).

tesla707

А морду вонючему перекупу бить можно будет?

Пользователь ВКонтакте

Польский игропром встаёт с колен и возвращает величие времён польских шутеров.
Аве Курве Пердоле // Александр Искандер

Neradzurri

опоздали с такой игрой лет на 25. тогда она была бы топ.

Gonochidze

Ждем симулятор закладчика аха ха ха ха ха

Bait795

Норм можно ждать, лучше чем тот же храм голубой луны! Тут и геймплей есть и можно рассматривать, трогать детали и запчасти ,котики есть, возможно есть подорвать машины кашерные сникерсам халяльным, так что абсолютный хит в индюшатине!

Пользователь ВКонтакте

// Александр Николаевич