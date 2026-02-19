Кирилл Орешкин высказался о популярности френдслопов на фоне успеха Totally Secure Airport

Представители издательства Polden Publishing поделились статистикой своего нового проекта Totally Secure Airport и видением актуальных рыночных трендов. Глава паблишинга Кирилл Орешкин прокомментировал стремительный рост вишлистов у игры и объяснил причины такого интереса аудитории.

Новинка представляет собой многопользовательский симулятор работы службы безопасности аэропорта, который описывается как микс Quarantine Zone и игры про работу для четверых участников. Пользователям предстоит проверять пассажиров и их багаж. Всего за семь дней с момента анонса тайтл собрал 182 тысячи добавлений в список желаемого. В пиковый момент игра получала до 63 тысяч вишей благодаря активному продвижению через инфлюенсеров и вертикальные видео.

Кирилл Орешкин связывает такое внимание к проекту с понятным жанром, максимально широким по охвату сеттингом и ярким визуальным стилем с юмором. Отталкиваясь от показателей игры, он сделал вывод о перспективах подобных разработок. По его словам, светлые веселые френдслопы это большая ниша, в которой можно реализовать разные жанры. Издатель отметил, что такие проекты сейчас продвигать проще, чем хорроры, а визуально узнаваемые продукты вроде Peak или их новой игры являются наиболее востребованными на рынке.

Ранее при подведении итогов 2025 года в компании уже отмечали высокий потенциал кооперативных игр. Издательство убедилось в силе этого жанра и планирует делать больше попыток именно в данном направлении, совмещая его с механикой симуляторов. В планах компании на 2026 год значится выпуск 15 игр и кратное увеличение выручки.