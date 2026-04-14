Totally Secure Airport TBA
Симулятор, Инди, От первого лица, Песочница, Юмор, Кооператив
3 3 оценки

Totally Secure Airport ворвалась в топ ожидаемых игр Steam

IKarasik IKarasik

Кооперативный симулятор работы службы безопасности аэропорта Totally Secure Airport продолжает уверенно привлекать внимание игроков. Проект уже преодолел отметку в 400 тысяч добавлений в список желаемого в Steam.

По словам представителей издателя Polden Publishing, интерес к игре не снижается — ежедневно она получает несколько тысяч новых вишлистов. На фоне такой динамики разработчики не исключают, что к моменту релиза показатель может приблизиться к миллиону.

Наибольшую активность проявляют пользователи из США, Германии, Бразилии и России — именно на эти регионы приходится основная часть интереса к проекту.

На данный момент Totally Secure Airport входит в число самых ожидаемых игр платформы и закрепилась в топ-150 по количеству вишлистов.

Игра разрабатывается студией Longpines Games и предлагает игрокам совместно контролировать работу аэропорта: проверять документы, досматривать багаж и справляться с нестандартными ситуациями. Точная дата выхода пока не объявлена.

kedmaker

налицо вирусный конъюнктивит)