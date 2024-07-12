Представлен трейлер новой игры во франшизе Totally Spies! под названием Totally Spies! Cyber Mission

Приготовьтесь к новому захватывающему приключению в компании неподражаемых шпионок из Беверли-Хиллз — Сэм, Кловер и Алекс. На этот раз девушки отправляются покорять футуристические улицы Сингапура, где их ждут опасные задания, коварные злодеи и море адреналина.

ВОЗЧ забил тревогу, а значит, нашим героиням пора вступать в игру. Используйте свои уникальные способности и фирменные гаджеты, чтобы с блеском выполнить миссию и спасти мегаполис от нависшей угрозы. Вам предстоит проникать в самые охраняемые места, перевоплощаться, действовать под прикрытием и вступать в схватку с головорезами, стремящимися поработить мир.

Но не думайте, что быть супершпионкой — это рутина. Выполняйте задания с шиком, используя целый арсенал высокотехнологичных устройств. Знаменитая пудреница, лазерная помада, супер-каблуки — каждый гаджет имеет своё назначение и открывает новые возможности для взаимодействия с окружением. Обводите врагов вокруг пальца, преодолевайте любые препятствия и делайте это с неповторимым стилем Totally Spies.

Кстати, шпионить в одиночку — это прошлый век. Собирайте команду до 3 игроков и погружайтесь в приключения в совместном режиме. У каждой из девушек есть свои козыри в рукаве: уникальные навыки, особые гаджеты и неповторимый шарм. И лишь объединив усилия и работая как одно целое, вы сможете распутать клубок интриг и довести миссию до победного конца.