Студия Microids представила дебютный трейлер новой игры во франшизе Totally Spies! под названием Totally Spies! Cyber Mission. Это приключение с видом «сверху», где пользователи смогут играть за трёх героинь - Сэм, Кловер и Алекс, отправляющихся в Сингапур. Сам сюжет игры будет оригинальным, и игрокам предстоит выполнять шпионские задания, исследовать локации, используя различные гаджеты, такие как лазерная помада.
Игроки смогут открывать дополнительные навыки, решать головоломки и общаться в кооперативе до трёх человек, применяя уникальные способности каждой героини. Игра предлагает возможность борьбы с врагами, обхода препятствий и проникновения в злодейские локации.
Кроме того, в середине июня Amazon сообщили о разработке полноценного сериала во вселенной Totally Spies! Это будет "молодёжная" адаптация оригинала, однако пока ещё не определены режиссёр и сценарист проекта, а дата релиза пока не объявлена. Франшиза Totally Spies! стартовала в 2001 году и остается популярной до сегодняшнего дня.
Представлен трейлер новой игры во франшизе Totally Spies! под названием Totally Spies! Cyber Mission
Студия Microids представила дебютный трейлер новой игры во франшизе Totally Spies! под названием Totally Spies! Cyber Mission. Это приключение с видом «сверху», где пользователи смогут играть за трёх героинь - Сэм, Кловер и Алекс, отправляющихся в Сингапур. Сам сюжет игры будет оригинальным, и игрокам предстоит выполнять шпионские задания, исследовать локации, используя различные гаджеты, такие как лазерная помада.
18+ ? Если нет то я пошёл дальше.
Это больше напоминает Дом 3
Графика будто для телефона делась, хотя скорей всего основная платформа свич, ибо как можно объяснит что у игры такая слабенькая картинка, а другие платформы просто на подхвате.