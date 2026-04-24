Totopia хочет стать новым Roblox: платформер, соццентр и симулятор жизни в одном бесплатном мире

JNG Studio представила Totopia — бесплатную многопользовательскую платформер-игру, которую сами авторы называют «универсальным центром для общения и игр». Релиз запланирован на второй квартал 2027 года для PS5, Xbox Series, ПК (Steam и Epic Games Store), а также iOS и Android. Уже в мае на Steam пройдёт тест Mic Check, который, судя по всему, проверит, выдержит ли игра базовую социальную нагрузку и онлайн-хаос.

По задумке Totopia пытается объединить сразу несколько жанров: платформерные испытания, социальную песочницу и элементы уютного симулятора жизни. Игрокам дают кастомизацию персонажа, кооперативные активности, гонки, бои с боссами и при этом — спокойные занятия вроде рыбалки, фермерства и строительства базы. Такой разброс ощущается одновременно амбициозным и рискованным: подобные гибриды редко идеально сходятся в одну цельную игру.

Главная ставка проекта — свобода. Игрок сам решает, кем быть: участником хаотичных вечеринок, соревновательным игроком или тем, кто просто живёт на Pulse Avenue, обустраивая пространство и общаясь с NPC-существами Атомонами.

Есть и социальная механика Soulsync — она усиливает взаимодействие между игроками и открывает новые способности в кооперативе. Это выглядит как попытка закрепить командную игру не только через соревнование, но и через «связь» между участниками.

При этом очевидный вопрос к Totopia — сможет ли она не развалиться на набор режимов без единой идентичности. Бесплатная модель и кроссплатформенность дадут игре сильный старт, но удержание аудитории будет зависеть уже не от идеи «всё и сразу», а от того, насколько живым и цельным окажется этот мир после первых недель хайпа.