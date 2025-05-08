В EGS бесплатно раздают Touch Type Tale, где нужно играть только клавиатурой

В EGS стартовала очередная бесплатная раздача игр. На этот раз геймеры могут пополнить библиотеку сразу двумя играми: Touch Type Tale — Strategic Typing и Deadtime Defenders.

Уникальной особенностью стратегии Touch Type Tale является управление. Геймеру необходимо отдавать команды войскам с помощью написанных команд. В игре это объясняется сюжетом: главный герой использует печатную машинку. Про компьютерную мышь можно забыть — создание войск и возведение построек производится исключительно с помощью клавиатуры.

Deadtime Defenders представляет собой 2D-шутер, где придется сразиться с кучей врагов и мини-боссами. Геймеру доступна кастомизация персонажа и его оружия, а также прокачка для создания собственного уникального билда. В Deadtime Defenders нет русского языка.

Акция продлится до 15 мая. В следующей раздаче EGS участвуют две неизвестные игры. Их название станет известно на старте новой акции.