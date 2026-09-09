Ремейк культовой Touhou Koumakyou вышел на ПК и консолях

9 сентября игра Touhou Koumakyou: New Classic - The Embodiment of Scarlet Devil официально поступила в продажу на персональных компьютерах и консолях. Проект представляет собой полное переосмысление культового вертикального шутера 2002 года, разработанного студией Shanghai Alice Reprise при непосредственном участии бессмертного автора серии ZUN. Как отметил сам создатель, обновление создавалось уже выросшим и более опытным разработчиком, что отразилось на каждом аспекте классического творения.

В новой версии классического проекта была полностью переработана визуальная составляющая. Авторы обновили пиксельную графику под современные высокие разрешения экрана, сохранив узнаваемый стиль серии, но избавив картинку от ограничений оригинала из прошлого. Пользователям предстоит вновь погрузиться в пулевой ад, где экраны заполняются сложнейшими узорами из сотен снарядов, требующими от игроков филигранной реакции и точного позиционирования персонажа.

Музыкальное сопровождение также претерпело масштабные изменения. Все треки оригинальной игры были заново аранжированы самим ZUN, получив современное звучание без потери фирменной атмосферы. Помимо этого, в состав расширенного издания Deluxe Edition вошло более 30 композиций, включая как свежие мелодии, так и ностальгические мотивы из релиза 2002 года.

На выбор игрокам предлагаются две знакомые героини с уникальными боевыми стилями. Жрица Reimu Hakurei обладает высокой маневренностью и эффективными самонаводящимися атаками, а ведьма Marisa Kirisame полагается на сокрушительную огневую мощь и фронтальный урон. Целью прохождения остается устранение багрового тумана, внезапно окутавшего мир Gensokyo и приведшего к загадочным событиям в мрачном особняке.

Для новичков разработчики предусмотрели специальный режим с бесконечным количеством жизней, существенно снижающий порог входа в жанр хардкорных шмапов. Тем не менее классический вариант прохождения с ограниченными попытками также остался на месте для любителей суровых испытаний. При этом покупатели базового комплекта получают впридачу оригинальную версию 2002 года на японском языке для ознакомления с истоками.

Распространение новинки вызвало определенные споры среди сообщества из-за жесткой привязки к бандлам. Приобрести Touhou Koumakyou: New Classic отдельно от сборников невозможно, поэтому игрокам приходится сразу покупать наборы, включающие классическую версию или саундтрек. Стоимость стандартного издания в системе Steam составляет 785 рублей, тогда как расширенный комплект обойдется фанатам в 1096.50 рублей при системных требованиях на уровне процессоров Core i5 8350U и 4 гигабайт оперативной памяти.