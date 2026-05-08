Tour de France 2026 делает ставку на реализм: дождь, тактика и новые гонки могут вдохнуть жизнь в серию

Издательство Nacon и студия Cyanide представили обзорный трейлер Tour de France 2026 — новой части ежегодного симулятора велогонок, которая выйдет 4 июня на ПК и консолях. Судя по показанному ролику, разработчики наконец решили сделать упор не только на обновление составов команд, но и на более глубокий игровой процесс.

Главным нововведением станет динамическая погодная система. Теперь дождь будет не просто визуальным эффектом, а полноценным элементом геймплея: мокрый асфальт повлияет на управление, а ошибки на трассе могут дорого обойтись. Для спортивного симулятора это важный шаг, потому что именно погодные условия нередко превращают реальные этапы Tour de France в настоящую проверку на выносливость и тактическое мышление.

Разработчики также добавили новые лицензированные гонки, включая Muscat Classic и Paris-Tours, а механику командной гонки на время заметно переработали. Игрокам позволят более тонко управлять построением команды и распределением сил на дистанции. Подобные детали могут показаться нишевыми, но именно они особенно ценятся поклонниками жанра.

Дополнительный реализм обеспечат официальные майки национальных чемпионов и изменяющаяся в зависимости от погоды экипировка. Конечно, серия Tour de France давно нуждалась в более серьёзном технологическом скачке, но, похоже, Cyanide постепенно движется в правильном направлении. Если все заявленные механики действительно будут работать как обещано, у фанатов велоспорта наконец появится повод обратить внимание на новую часть серии не только ради обновлённого сезона.