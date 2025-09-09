Герои сражаются за судьбу деревни в сюжетном трейлере Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Bandai Namco и разработчик Brownies выпустили сюжетный трейлер для roguelite-экшена Towa and the Guardians of the Sacred Tree, раскрывая историю отважной Товы и её спутников. Игрокам предстоит возглавить стражей священного дерева, чтобы защитить деревню Синдзю от пробудившихся древних сил Магацу.

В этом мистическом царстве красота соседствует с опасностью, а успех зависит от крепких связей между персонажами и мастерства в бою. Това объединяется с восемью верными спутниками, сражаясь бок о бок в roguelite-боях. Каждый страж обладает уникальными способностями, а комбинации мечей и посохов создают разнообразные стили ведения боя. Игроки смогут исследовать красочные земли, покорять подземелья и противостоять приспешникам Магацу.

Особое внимание уделено развитию деревни и укреплению отношений с её жителями. Стражи выполняют задания в разных временных линиях, тренируются в додзё, призывают могущественные Благодати и куют новые мечи. Музыка Хитоси Сакимото подчёркивает атмосферу приключений, где каждая победа и каждое укреплённое доверие приближают игроков к спасению Синдзю.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam 19 сентября. Демоверсия уже доступна, позволяя ознакомиться с боевой системой и очаровательным миром игры.