Hades в японском стиле: вышла демо-версия рогалика Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Релиз в сентябре

На выставке Future Games Show издательство Bandai Namco представило свежий взгляд на свой динамичный рогалик Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Презентация была богата на новости: разработчики показали новый трейлер с геймплеем, объявили точную дату релиза и, что самое приятное, выпустили демоверсию, которая уже доступна для скачивания.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree — это фэнтезийный roguelite в японском стиле, который своей концепцией напоминает суперхит Hades. Игрокам предстоит взять на себя роль Товы, которая вместе с командой стражей должна защитить деревню Синдзю от злого Магацу.

Геймплей строится вокруг быстрых сражений и уникальной системы компаньонов. На каждый забег Това может взять с собой одного из восьми Стражей Священного Древа, каждый из которых обладает собственными уникальными навыками. Комбинируя способности Товы (владеет мечом и посохом) и ее спутников, игроки смогут создавать мощные синергии для победы над врагами. В перерывах между вылазками можно будет улучшать персонажей, изучая новые «Благословения» и создавая оружие в деревенской кузнице.

Особого внимания заслуживает саундтрек игры, который написал легендарный японский композитор Хитоси Сакимото, известный по своей работе над Final Fantasy Tactics и Final Fantasy 12.

Опробовать Towa and the Guardians of the Sacred Tree можно прямо сейчас — демоверсия уже доступна в Steam. Полноценный релиз игры состоится 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S.