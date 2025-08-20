ЧАТ ИГРЫ
Towa and the Guardians of the Sacred Tree 18.09.2025
Экшен, Вид сверху, Фэнтези, Аниме
1 1 оценка

Hades в японском стиле: вышла демо-версия рогалика Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Релиз в сентябре

Gutsz Gutsz

На выставке Future Games Show издательство Bandai Namco представило свежий взгляд на свой динамичный рогалик Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Презентация была богата на новости: разработчики показали новый трейлер с геймплеем, объявили точную дату релиза и, что самое приятное, выпустили демоверсию, которая уже доступна для скачивания.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree — это фэнтезийный roguelite в японском стиле, который своей концепцией напоминает суперхит Hades. Игрокам предстоит взять на себя роль Товы, которая вместе с командой стражей должна защитить деревню Синдзю от злого Магацу.

Геймплей строится вокруг быстрых сражений и уникальной системы компаньонов. На каждый забег Това может взять с собой одного из восьми Стражей Священного Древа, каждый из которых обладает собственными уникальными навыками. Комбинируя способности Товы (владеет мечом и посохом) и ее спутников, игроки смогут создавать мощные синергии для победы над врагами. В перерывах между вылазками можно будет улучшать персонажей, изучая новые «Благословения» и создавая оружие в деревенской кузнице.

Особого внимания заслуживает саундтрек игры, который написал легендарный японский композитор Хитоси Сакимото, известный по своей работе над Final Fantasy Tactics и Final Fantasy 12.

Опробовать Towa and the Guardians of the Sacred Tree можно прямо сейчас — демоверсия уже доступна в Steam. Полноценный релиз игры состоится 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S.

Комментарии: 1
Gridon

Спасение мира силами вайфу-гарема под священным дубом, пока злой фиолетовый пар портит воздух. Это даже не игра а просто чек лист тропов из любого третьесортного исекая с механиками рогалика чтобы оправдать 100 часов гринда.