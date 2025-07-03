Нисики и Рекка вступают в бой: представлен новый трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Во время последней презентации Bandai Namco разработчики из студии Brownies представили свежий трейлер roguelite Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Видео сосредоточено на двух ключевых персонажах — стражах Нисики и Рекке, демонстрируя особенности их боевого стиля и механику взаимодействия с игровым миром.
Новая игра — это красочная roguelike RPG, действие которой разворачивается в далеком фантастическом королевстве, где древние силы вновь поднимаются из небытия. Игроку предстоит взять на себя роль Товы — жрицы деревни Синджу, призванной защитить Священное дерево от зла под названием Магацу.
Това не будет одинока — вместе с ней в бой вступят восемь стражей, каждый из которых обладает уникальным стилем, навыками и оружием. Нисики и Рекка — лишь первые из этого списка. Они не только по-своему сражаются, но и влияют на развитие сюжета. Игроки смогут использовать в бою священный меч Цуруги и посох Кагура, а также менять стратегию в зависимости от выбранной временной линии и состава команды.
Мир игры развивается со временем: пока стражи выполняют миссии, деревня Синджу живёт своей жизнью. Игроку предстоит взаимодействовать с её жителями, узнавать традиции, укреплять связи и формировать отношения, влияющие на исход истории.
Релиз Towa and the Guardians of the Sacred Tree намечен на 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.
Чё там в ролике? А то у гугла проблемы с оборудованием, не могу посмотреть.
Это не проблемы с оборудованием -это ютубу жопа ( с добрым утром!), а этот чувак, по непонятным мне причинам, шурует исключительно его. Поверим на слово ; '' Носики и Репки идут в штыковую '! Включим воображение...и давно неработающие VPNы. Поглядеть игровой ролик сложнее чем найти схемы ракетных шахт.
это был
о, судя по описанию это отличная альтернатива борде)) или ещё что-то выйдет в сентябре?