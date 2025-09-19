Состоялся релиз стильного рогалика Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Издатели и разработчики выпустили релизный трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree, подтвердив выход игры на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam. Проект сочетает элементы приключения и roguelite, предлагая игрокам взять на себя роль защитницы деревни, которая сражается с силами зла.

Судя по трейлеру, игроков ждут динамичные сражения в изометрической перспективе, где героиня использует не только мечи, но и магические умения. Дополнительный интерес вызывает система союзников: видеоролик намекает, что в пути героиню будут сопровождать спутники, помогающие в боях.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree выделяется ярким визуальным стилем и энергичным геймплеем, рассчитанным на поклонников жанра roguelite, ищущих свежие впечатления.