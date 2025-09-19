ЧАТ ИГРЫ
Towa and the Guardians of the Sacred Tree 18.09.2025
Экшен, Вид сверху, Фэнтези, Аниме
4.9 11 оценок

Состоялся релиз стильного рогалика Towa and the Guardians of the Sacred Tree

butcher69 butcher69

Издатели и разработчики выпустили релизный трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree, подтвердив выход игры на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam. Проект сочетает элементы приключения и roguelite, предлагая игрокам взять на себя роль защитницы деревни, которая сражается с силами зла.

Впечатления от демоверсии Towa and the Guardians of the Sacred Tree - нас ждет Hades в японском стиле

Судя по трейлеру, игроков ждут динамичные сражения в изометрической перспективе, где героиня использует не только мечи, но и магические умения. Дополнительный интерес вызывает система союзников: видеоролик намекает, что в пути героиню будут сопровождать спутники, помогающие в боях.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree выделяется ярким визуальным стилем и энергичным геймплеем, рассчитанным на поклонников жанра roguelite, ищущих свежие впечатления.

Neko-Aheron

Поиграл, веселый, но графически простенький, а квадратные тени просто ужасают…. игра совсем не заточена под 4к