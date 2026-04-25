"Ранний Доступ" у Tower of Babel: Survivors of Chaos будет завершён 26 мая 2026 года; цена покупки игры будет повышена

Survivors-like с налётом Darkest Dungeon и Diablo III, под названием Tower of Babel, наконец-то выходит в полноценный релиз!

26 мая в игру будут добавлены пятый класс героя (Череполом), финальный босс "основной" башни вместе с ведущими к нему этажами, рейды на боссов и многое другое!

Стоимость покупки игры также вырастет, примерно на треть.

Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом и обещают дальнейшие улучшения игры и выпуск приставочной версии (запланирован на 3 квартал 2026 года).