Авторы Tower of Fantasy объединят множество серверов на следующей неделе в преддверии релиза на PlayStation ©

Level Infinite и Hotta Studio объявили о том, что они собираются объединить несколько серверов MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме.

Согласно официальному объявлению, объединение произойдет 8 июня. Все игроки, достигшие 6 уровня Странника или выше до начала технического обслуживания, получат 400 темных кристаллов в качестве компенсации, которые будут доставлены в течение 2 часов после простоя по внутриигровой почте.

Слияние серверов обычно не является хорошим знаком для успеха игры, и ни для кого не является тайной, что Tower of Fantasy не смогла собрать такую же многочисленную базу игроков, как некоторые из ее конкурентов на сцене free-to-play. Нам придется подождать и посмотреть, удастся ли недавно анонсированному релизу для PS5 и PS4 изменить судьбу MMORPG, когда это произойдет этим летом.