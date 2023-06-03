Tower of Fantasy 11.08.2022
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Авторы Tower of Fantasy объединят множество серверов на следующей неделе в преддверии релиза на PlayStation

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butcher69
Новости

Level Infinite и Hotta Studio объявили о том, что они собираются объединить несколько серверов MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме.

Согласно официальному объявлению, объединение произойдет 8 июня. Все игроки, достигшие 6 уровня Странника или выше до начала технического обслуживания, получат 400 темных кристаллов в качестве компенсации, которые будут доставлены в течение 2 часов после простоя по внутриигровой почте.

Слияние серверов обычно не является хорошим знаком для успеха игры, и ни для кого не является тайной, что Tower of Fantasy не смогла собрать такую же многочисленную базу игроков, как некоторые из ее конкурентов на сцене free-to-play. Нам придется подождать и посмотреть, удастся ли недавно анонсированному релизу для PS5 и PS4 изменить судьбу MMORPG, когда это произойдет этим летом.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Turlion

Эх... Сильно там онлайн упал. Сам не заходил с версии 2.3

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