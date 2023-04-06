Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, демонстрирующий следующий симулякр, который появится через гачу в MMORPG Tower of Fantasy.

Трейлер показывает Икара вместе с его оружием под названием Precious One. Мы увидим его игровой процесс и узнаем его предысторию. Икар - симулякр ледяного типа, предназначенный для нанесения урона, и он появится 13 апреля в качестве второго симулякра в цикле недавно вышедшего обновления под номером 2.4 и названием "Под Великим морем".

Если вы не знакомы с концепцией симулякров, то это разблокируемые персонажи, на которых игроки могут поменять стиль боя, оружие и способности. Они являются основой игровой системы гача.

Tower of Fantasy - это бесплатная игра с необязательными микротранзакциями, которая в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. С момента выхода игры ее разработчики довольно последовательно обновляют ее новым контентом.