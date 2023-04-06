Tower of Fantasy 11.08.2022
6.7 110 оценок

Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа

©
butcher69
Новости

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, демонстрирующий следующий симулякр, который появится через гачу в MMORPG Tower of Fantasy.

Трейлер показывает Икара вместе с его оружием под названием Precious One. Мы увидим его игровой процесс и узнаем его предысторию. Икар - симулякр ледяного типа, предназначенный для нанесения урона, и он появится 13 апреля в качестве второго симулякра в цикле недавно вышедшего обновления под номером 2.4 и названием "Под Великим морем".

Если вы не знакомы с концепцией симулякров, то это разблокируемые персонажи, на которых игроки могут поменять стиль боя, оружие и способности. Они являются основой игровой системы гача.

Tower of Fantasy - это бесплатная игра с необязательными микротранзакциями, которая в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. С момента выхода игры ее разработчики довольно последовательно обновляют ее новым контентом.

Трейлеры
2
0
Последние посты по игре Tower of Fantasy
Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили сюжету и персонажам предстоящего крупного обновления
Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили сюжету и персонажам предстоящего крупного обновления
Трейлер Tower of Fantasy раскрывает очаровательную тематическую песню из грядущего обновления 2.4
Трейлер Tower of Fantasy раскрывает очаровательную тематическую песню из грядущего обновления 2.4
Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа
Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа
Комментарии: 0
Ваш комментарий