Бесплатная игра Tower of Fantasy будет удалена из PlayStation Store для PlayStation 4 через 2 недели

Спустя 3 года после дебюта в 2023 году бесплатная многопользовательская игра Tower of Fantasy официально готовится покинуть платформу PlayStation 4. Разработчик Hotta Studio и издатель Perfect World объявили о прекращении поддержки версии для старой консоли от Sony. При этом проект останется доступным на PlayStation 5, ПК и мобильных устройствах.

Создатели признали, что причиной такого решения стали технические ограничения устаревшего оборудования. Процесс удаления игры из экосистемы PlayStation 4 не произойдет мгновенно. Уже 7 апреля 2026 года проект уберут из цифрового магазина PlayStation Store. Затем 22 сентября 2026 года разработчики заблокируют возможность совершать внутриигровые покупки. Полное отключение серверов запланировано на 20 октября 2026 года, после чего игра на PlayStation 4 перестанет работать.

Издатель пояснил, что закрытие не связано с падением интереса к проекту, поскольку Tower of Fantasy сохраняет солидную базу пользователей и оценку 3.72 из 5 в цифровом магазине. Официальная причина заключается в проблемах с оптимизацией производительности и ограничениях на размер приложения. В официальном заявлении представители Perfect World выразили сожаление о прекращении поддержки и обновлений. При этом разработчики не оставят игроков без их достижений. Весь накопленный прогресс, полученные предметы и статистику персонажей можно будет перенести на другие платформы абсолютно бесплатно.