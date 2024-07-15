Конкурент популярной Genshin Impact разрешит игрокам заглядывать под юбки женских персонажей

В год выхода гача-игры Genshin Impact от студии miHoYo произвел настоящий фурор, привлекая миллионы активных игроков и принося создателям десятки миллионов долларов прибыли. Феномен этого проекта не остался без внимания, и практически сразу за ним начали выходить другие бесплатные игры с аналогичными механиками и возможностями для игроков. Genshin Impact продолжает оставаться популярной игрой даже спустя 4 года, в то время как его конкуренты были почти забыты, однако у одного из них есть неплохие шансы на воскрешение. Tower of Fantasy готовится к еще одному обновлению, которое может заинтересовать значительную аудиторию игроков мужского пола.
Как сообщается в патче 4.2 для Tower of Fantasy, был добавлен специальный игровой режим. Теперь игроки смогут без труда рассматривать женских персонажей в различных ситуациях, включая их спальни. Помимо этого, разработчики заранее позаботились о разнообразии этого режима, добавив отдельное меню персонализации, где игроки могут менять костюмы для персонажей, ставить их в определенные позы и даже делать массаж.
Разработчики объясняют это нововведение желанием предоставить игрокам больше возможностей для взаимодействия с любимыми персонажами из Tower of Fantasy. На данный момент режим доступен только в китайской версии игры, где представлена лишь одна героиня, Нора. Однако обновление с этой функцией должно добраться до глобальной версии игры уже через несколько недель, и разработчики обещают добавить туда еще больше персонажей.
Другим привлечь игроков уже не могут. Возвращаться туда не буду, даже не пытайтесь.
Парочка симпов найдется
Что мертво, умереть не может.
GI итак можно заглядывать и не только проплаценые креаторы стараются в поте лица....
Максимально сексуализируют игру, когда ей нечего больше предложить.
Впрочем, желающие явно найдутся.