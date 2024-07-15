Конкурент популярной Genshin Impact разрешит игрокам заглядывать под юбки женских персонажей

В год выхода гача-игры Genshin Impact от студии miHoYo произвел настоящий фурор, привлекая миллионы активных игроков и принося создателям десятки миллионов долларов прибыли. Феномен этого проекта не остался без внимания, и практически сразу за ним начали выходить другие бесплатные игры с аналогичными механиками и возможностями для игроков. Genshin Impact продолжает оставаться популярной игрой даже спустя 4 года, в то время как его конкуренты были почти забыты, однако у одного из них есть неплохие шансы на воскрешение. Tower of Fantasy готовится к еще одному обновлению, которое может заинтересовать значительную аудиторию игроков мужского пола.

Как сообщается в патче 4.2 для Tower of Fantasy, был добавлен специальный игровой режим. Теперь игроки смогут без труда рассматривать женских персонажей в различных ситуациях, включая их спальни. Помимо этого, разработчики заранее позаботились о разнообразии этого режима, добавив отдельное меню персонализации, где игроки могут менять костюмы для персонажей, ставить их в определенные позы и даже делать массаж.

Разработчики объясняют это нововведение желанием предоставить игрокам больше возможностей для взаимодействия с любимыми персонажами из Tower of Fantasy. На данный момент режим доступен только в китайской версии игры, где представлена лишь одна героиня, Нора. Однако обновление с этой функцией должно добраться до глобальной версии игры уже через несколько недель, и разработчики обещают добавить туда еще больше персонажей.