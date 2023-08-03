Масштабное обновление в честь празднования годовщины Tower of Fantasy выйдет совсем скоро ©

Компания Level Infinite совместно с Hotta Studio анонсировала крупное обновление Midsummer Merriment для MMORPG Tower of Fantasy. В рамках данного патча, который станет доступен уже 8 августа, искатели приключений отправятся исследовать новую локацию Cloudpeak Manor, которая призвана поразить всех уникальными представителями фауны и интересными событиями. Там же появится и новый опасный босс в лице Black Crow Dark Wretch, несущий угрозу всему живому.

Кроме того, в Tower of Fantasy появится новый симулякр по имени Ming Jing. Разработчики опубликовали 7-минутный видеоролик, по которому можно познакомиться с персонажем, окунувшись в его захватывающую историю.

Помимо всего прочего, вместе с обновлением станут доступны и временные события, посвященные первой годовщине Tower of Fantasy. Игроки смогут насладиться множеством ивентов и сражениями с новыми противникам. Также авторы пообещали, что пользователей ждет множество приятных наград за участие в праздновании годовщины.