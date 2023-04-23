Tower of Fantasy 11.08.2022
6.8 116 оценок

Новый трейлер Tower of Fantasy демонстрирует модель и навыки Фионы

©
monk70
Новости

Level Infinite и Hotta Studio выпустили еще один трейлер, демонстрирующий следующий симулякр, который будет выпущен через гачу в своей MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме. После раскрытия Фионы несколько дней назад, на этот раз мы получаем более специализированный трейлер, посвященный демонстрации ее модели и ее навыков. Мы также взглянем на ее альтернативный костюм.

Если вы не знакомы с ней, она является симулякром SSR типа поддержки, и ее озвучивает на японском языке Манака Ивами, которая играет Бриджит в Guilty Gear Strive, Ингрид в Fire Emblem: Three Houses и Эмбер в Genshin Impact.

Мы уже знаем, что она будет добавлена в гачу игры 27 апреля как третий симулякр цикла недавно вышедшего обновления под номером 2.4 под названием «Под Великим морем».

Если вы не знакомы с концепцией симулякров, то это разблокируемые персонажи, на которых игроки могут переключаться, меняя свой стиль боя, оружие и способности. Они являются основой системы гача игры.

Tower of Fantasy является бесплатной игрой с дополнительными микротранзакциями и в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно выпущенную версию для Steam.

Трейлеры
0
0
Последние посты по игре Tower of Fantasy
Трейлер нового персонажа Tower of Fantasy
Трейлер нового персонажа Tower of Fantasy
Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа
Авторы Tower of Fantasy показали нового персонажа
Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили сюжету и персонажам предстоящего крупного обновления
Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили сюжету и персонажам предстоящего крупного обновления
Комментарии: 0
Ваш комментарий