Новый трейлер Tower of Fantasy демонстрирует модель и навыки Фионы ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили еще один трейлер, демонстрирующий следующий симулякр, который будет выпущен через гачу в своей MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме. После раскрытия Фионы несколько дней назад, на этот раз мы получаем более специализированный трейлер, посвященный демонстрации ее модели и ее навыков. Мы также взглянем на ее альтернативный костюм.

Если вы не знакомы с ней, она является симулякром SSR типа поддержки, и ее озвучивает на японском языке Манака Ивами, которая играет Бриджит в Guilty Gear Strive, Ингрид в Fire Emblem: Three Houses и Эмбер в Genshin Impact.

Мы уже знаем, что она будет добавлена в гачу игры 27 апреля как третий симулякр цикла недавно вышедшего обновления под номером 2.4 под названием «Под Великим морем».

Если вы не знакомы с концепцией симулякров, то это разблокируемые персонажи, на которых игроки могут переключаться, меняя свой стиль боя, оружие и способности. Они являются основой системы гача игры.

Tower of Fantasy является бесплатной игрой с дополнительными микротранзакциями и в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно выпущенную версию для Steam.