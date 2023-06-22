Новый трейлер Tower of Fantasy раскрывает сюжет следующего крупного обновления ©

Сегодня Level Infinite и Hotta Studio выпустили еще один трейлер, посвященный предстоящему крупному обновлению для Tower of Fantasy под номером 3.0.

Трейлер снова фокусируется на сюжете обновления, которым игроки смогут насладиться после его выхода 27 июня. Действие происходит в совершенно новом царстве под названием Домен 9, и в нем появятся новые персонажи и многое другое. Мы уже познакомились с сюжетом и персонажами в предыдущем трейлере.

Tower of Fantasy - это free-to-play с необязательными микротранзакциями, и в настоящее время она доступна для PC, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. Версии для PS5 и PS4 также на подходе и выйдут 8 августа, но прохождение будет отдельным от предыдущих платформ.