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Tower of Fantasy 11.08.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 176 оценок

Разработчики Tower of Fantasy снова взбудоражили геймеров летним обновлением, которое оголит часть женских персонажей

Gutsz
Новости

Кажется, разработчики из студии Hotta спустя несколько лет после релиза Tower of Fantasy наконец-то смогли раскрыть главный козырь проекта. Эта игра не может потягаться в области контента и ивентов с популярной Genshin Impact, однако у неё есть другое преимущество — привлекательные женские персонажи. И авторы начали этим активно пользоваться. Сразу после скандальной функции с "подглядыванием" за героинями, разработчики представили летнее обновление с явным акцентом на откровенные купальники.

Hotta Studio представила полноценный трейлер большого летнего обновления для Tower of Fantasy. На протяжении всего ролика игрокам демонстрируют главные особенности этого апдейта, а именно возможность пусть и частично раздеть любых героинь игры. В версии 4.2 для некоторых женских персонажей будут добавлены скины с откровенными бикини. Кроме этого, игроки смогут отправиться в новую локацию, оформленную в праздничном летнем стиле. Там разработчики приготовили целую серию тематических ивентов с ценными наградами.

Трейлер летнего обновления игры ожидаемо взбудоражил сообщество игроков. Часть из них уже с нетерпением ждет релиза патча, а другая часть пользователей не на шутку возмутилась. Как всегда, в социальных сетях они призывают к байкоту китайских разработчиков с целью "защиты" женских персонажей от сексуализированных дизайнов. Благо, такие сообщения пока не пользуются большой популярностью, и многие игроки скорее смеются над такими призывами.

Вместе с выходом обновления 4.2 для Tower of Fantasy, в игре начинается празднование годовщины. А это значит, что игроков ждут приятные подарки за вход в игру и еще больше событий для получения внутриигровой валюты и новых скинов. Релиз патча состоится уже 6 августа.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MORDORR

' Сразу после скандальной функции с "подглядыванием" за героинями,.....'''

О ! Публике помимо банального и осточертевшего разврата уже предлагают ' изюм'. Проще говоря вуайеризм. Следом хорошо бы запустить обновы с зоофилией, фетишизмом, некрофилией и копрофагией.

Вуайери́зм (фр. voyeurisme от voir «видеть»), или визиони́зм (лат. viso «глядеть, смотреть»), — сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание. Вуайеризм в большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком.

2
SOLUS5678

Разработчики молодцы!

0
QuadrupedalAfriel

А мужчких ?
У вас че, одни гетрасты играют?)) Клоуны)
и вообще, какого Х нет версии с мужиками!

0
Пользователь ВКонтакте

// Василий Колтун

-1
_RedLion_

Почему такие сексуальные персонажи! Где мужодевки и жирные фемки? Срочно в SweetBaby Inc. на модерацию!

-3