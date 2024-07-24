Разработчики Tower of Fantasy снова взбудоражили геймеров летним обновлением, которое оголит часть женских персонажей

Кажется, разработчики из студии Hotta спустя несколько лет после релиза Tower of Fantasy наконец-то смогли раскрыть главный козырь проекта. Эта игра не может потягаться в области контента и ивентов с популярной Genshin Impact, однако у неё есть другое преимущество — привлекательные женские персонажи. И авторы начали этим активно пользоваться. Сразу после скандальной функции с "подглядыванием" за героинями, разработчики представили летнее обновление с явным акцентом на откровенные купальники.

Hotta Studio представила полноценный трейлер большого летнего обновления для Tower of Fantasy. На протяжении всего ролика игрокам демонстрируют главные особенности этого апдейта, а именно возможность пусть и частично раздеть любых героинь игры. В версии 4.2 для некоторых женских персонажей будут добавлены скины с откровенными бикини. Кроме этого, игроки смогут отправиться в новую локацию, оформленную в праздничном летнем стиле. Там разработчики приготовили целую серию тематических ивентов с ценными наградами.

Трейлер летнего обновления игры ожидаемо взбудоражил сообщество игроков. Часть из них уже с нетерпением ждет релиза патча, а другая часть пользователей не на шутку возмутилась. Как всегда, в социальных сетях они призывают к байкоту китайских разработчиков с целью "защиты" женских персонажей от сексуализированных дизайнов. Благо, такие сообщения пока не пользуются большой популярностью, и многие игроки скорее смеются над такими призывами.

Вместе с выходом обновления 4.2 для Tower of Fantasy, в игре начинается празднование годовщины. А это значит, что игроков ждут приятные подарки за вход в игру и еще больше событий для получения внутриигровой валюты и новых скинов. Релиз патча состоится уже 6 августа.