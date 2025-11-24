Революция в Tower of Fantasy - сервер без круток и доната на оружие будет запущен уже завтра

Разработчики Tower of Fantasy объявили о запуске нового «Варп-сервера», который станет самым радикальным экспериментом в истории проекта. Впервые в гача-ММО весь контент будет доступен без привычных «круток». Сервер стартует 25 ноября и полностью откажется от гача-механик, заменив их классической ММО-прогрессией.

Если на обычных серверах игроки получают оружие и персонажей через систему дропа за валюту, то на Варп-сервере все будет зависеть от времени, усилий и грамотного гринда. Экономика построена вокруг торговли и аукционов — подход, знакомый ветеранам классических MMORPG. Разработчики подчеркивают, что цель нововведения — усилить стратегическую глубину и сделать игровой процесс честнее и прозрачнее.

Главной инновацией станет система сезонных сбросов. Характеристики экипировки будут действовать лишь в рамках одного сезона и обнуляться с началом нового, но сами предметы и персонажи сохранятся. Такой формат авторы называют «обратным ползучим улучшением» — в противоположность обычной ММО-прогрессии, где характеристики растут бесконечно.

Сезоны, свободная торговля, отсутствие гачи и упор на навыки игрока делают новый сервер уникальным экспериментом для жанра. Tower of Fantasy пытается создать пространство, где ценятся не вложения, а мастерство, и это может привлечь новую аудиторию, уставшую от гача-экономики.