Революция в Tower of Fantasy - сервер без круток и доната на оружие будет запущен уже завтра

Разработчики Tower of Fantasy объявили о запуске нового «Варп-сервера», который станет самым радикальным экспериментом в истории проекта. Впервые в гача-ММО весь контент будет доступен без привычных «круток». Сервер стартует 25 ноября и полностью откажется от гача-механик, заменив их классической ММО-прогрессией.
Если на обычных серверах игроки получают оружие и персонажей через систему дропа за валюту, то на Варп-сервере все будет зависеть от времени, усилий и грамотного гринда. Экономика построена вокруг торговли и аукционов — подход, знакомый ветеранам классических MMORPG. Разработчики подчеркивают, что цель нововведения — усилить стратегическую глубину и сделать игровой процесс честнее и прозрачнее.
Главной инновацией станет система сезонных сбросов. Характеристики экипировки будут действовать лишь в рамках одного сезона и обнуляться с началом нового, но сами предметы и персонажи сохранятся. Такой формат авторы называют «обратным ползучим улучшением» — в противоположность обычной ММО-прогрессии, где характеристики растут бесконечно.
Сезоны, свободная торговля, отсутствие гачи и упор на навыки игрока делают новый сервер уникальным экспериментом для жанра. Tower of Fantasy пытается создать пространство, где ценятся не вложения, а мастерство, и это может привлечь новую аудиторию, уставшую от гача-экономики.
Один донат заменили на другой, ура.
Гринд вместо доната...так себе эксперимент, а учитывая что эта игра на*уй никому не нужна, то гриндить там будут полтора землекопа))
Она так-то очень не плоха, НО её изначально угробили супер агрессивной монетизацией, с0 перс там просто скин, на с3 становится играбельным, с5 раскрывается, с6 уже да жир. Сказал дед с с6 Фриггой и с3 Сакой...
Я её забросил на 2.0, когда понял, что старым они заниматься не хотят, читеров не трогают если те хоть раз донатили, бардак полный был и остался.
Типа того, там-же где-то не задолго до релиза водной локи. Прогрессия за башню мне нравилась, да и рейды как-то разбавляли повседневность ну и боссов мировых в соло )
Думал ее уже закрыли, вроде такие новости были еще год назад
Закрывали старые сервера, когда игра перешла к новому издателю. В то время многие потеряли свои аккаунты, так как не смогли перенести их на новые сервера вовремя или просто не получали письма с подтверждением. Я вот успел в последний вагон, но даже не знаю зачем. Не тянет туда вообще.