Tower of Fantasy 11.08.2022
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Свежий трейлер Tower of Fantasy демонстрирует способности нового персонажа

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butcher69
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Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, демонстрирующий следующего симулякра, который будет выпущен через гачу в MMORPG Tower of Fantasy.

Трейлер демонстрирует Гнонно и ее оружие, мини-ураган. Она присоединится к команде 11 мая вместе с запуском нового обновления "Звук моря", и ее описание выглядит следующим образом:

Сокровища не будут нас ждать!". Для Гнонно Великое море - это игровая площадка. Ее главная мечта - стать отличным исследователем, как ее дедушка. Полная энергии, она просто не может перестать веселиться.

Tower of Fantasy является бесплатной игрой с дополнительными микротранзакциями и в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно выпущенную версию для Steam.

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