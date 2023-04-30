Свежий трейлер Tower of Fantasy демонстрирует способности нового персонажа ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, демонстрирующий следующего симулякра, который будет выпущен через гачу в MMORPG Tower of Fantasy.

Трейлер демонстрирует Гнонно и ее оружие, мини-ураган. Она присоединится к команде 11 мая вместе с запуском нового обновления "Звук моря", и ее описание выглядит следующим образом:

Сокровища не будут нас ждать!". Для Гнонно Великое море - это игровая площадка. Ее главная мечта - стать отличным исследователем, как ее дедушка. Полная энергии, она просто не может перестать веселиться.

Tower of Fantasy является бесплатной игрой с дополнительными микротранзакциями и в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно выпущенную версию для Steam.