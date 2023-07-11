Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили новому персонажу ©

Сегодня Level Infinite и Hotta Studio выпустили очередной трейлер, рассказывающий о следующем персонаже, который будет добавлен в гачу Tower of Fantasy.

Новый симулякр - Ю Лан, определяемая как самый могучий боец Домена 9, нового царства, появившегося в игре с последним крупным обновлением 3.0. Похоже, она знает, как подчинить себе нескольких врагов.

Также уже известно, что она присоединится к гаче Tower of Fntasy 18 июля.

Tower of Fantasy - бесплатная игра с дополнительными микротранзакциями, которая в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. Версии для PS5 и PS4 также появятся и выйдут 8 августа.