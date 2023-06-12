Tower of Fantasy 3.0 обзавелась новым трейлером. Предзаказы для PS5 и PS4 начнутся 20 июня ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, рассказывающий о предстоящем крупном обновлении для Tower of Fantasy под номером 3.0. В трейлере показана новая зона, которая станет доступна в игре после запуска новой версии 27 июня. Она называется Dimension 9 и вдохновлена азиатской архитектурой и фольклором.





Еще больше новостей поступило для потенциальных игроков на консолях PlayStation. Хотя дата выхода не была объявлена, предварительные заказы начнутся 20 июня. Игра фактически является условно-бесплатной, поэтому вам не нужно совершать никаких покупок, но вы можете купить себе пакет, включающий авто, экипировку, реактивный ранец и несколько дополнительных вещей.