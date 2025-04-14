Tower of Fantasy перешёл к Perfect World - игрокам нужно обязательно перенести аккаунты до 24 апреля

Tower of Fantasy в феврале 2025 года официально перешёл под издание Perfect World Games - нового издателя и материнской компании разработчика Hotta Studio. Ранее игрой занималась Level Infinite, но теперь управление, сервера и социальные сети переходят к новому владельцу.

Прошло два незабываемых года с момента запуска Tower of Fantasy в августе 2022 года. Мы благодарим всех игроков за поддержку и то, что были частью этого пути.

После переговоров Level Infinite и Perfect World Games договорились о следующем: с 23 февраля 2025 года в 16:00 по UTC все права на обслуживание и развитие игры полностью переходят к Perfect World Games - материнской компании Hotta Studio. Команда обещает уделять приоритетное внимание игрокам, улучшать контент и обеспечить максимально плавный переход без потерь данных.

Главное, что нужно знать игрокам: все данные аккаунта - прогресс, внутриигровая валюта, предметы и покупки должны быть перенесены на аккаунт Perfect World Games до 24 апреля 2025 года. Авторизация переноса стала доступна с 27 декабря 2024 года. Однако важно: если вы не перенесёте данные до 24 апреля, то потеряете весь прогресс. Это особенно касается пользователей гостевых аккаунтов и Epic Games, которым необходимо заранее привязать свой профиль к Level Infinite PASS, поскольку игра будет удалена из магазина Epic.

Переход проходит в несколько этапов, и команда обещает делиться новостями из одного источника. Если вы хотите сохранить свои достижения с момента релиза игры в 2022 году - не затягивайте с переносом.